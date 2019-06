Irdning bot gegen UTC Steyr alle Stars auf und schickte gegen WAC "Reserve"

Am Ende war auch der 8:1-Kantersieg des UTC Casa Moda Steyr gegen Ex-Meister Klosterneuburg am Pfingstmontag zum Abschluss des Grunddurchgangs in der 1. Tennis-Bundesliga zu wenig. Die Mannschaft um Kapitän Stefan Minichberger hat den Einzug ins Final-4 verpasst und muss ab kommendem Samstag im Abstiegs-Play-off antreten.

Irdning in voller Besetzung

Das Glück war den Steyrern dieses Jahr nicht hold. Am Pfingstsamstag hatten die UTC-Cracks gegen Meister Irdning vor knapp 300 Zuschauern einen Punktegewinn hauchdünn verpasst. Die Ennstaler waren mit ihrem Starensemble um Jürgen Melzer, Dennis Novak und Lucas Miedler angereist. Dennoch konnten die Steyrer viele Matches offenhalten. Die umkämpften Partien neigten sich am Ende aber alle zugunsten von Irdning. Dominik Traxler verlor gegen Philip Lang trotz Führung im ersten Satz. Arthur Rinderknech vergab gegen Miedler vier Satzbälle im ersten Satz, und im Spitzeneinzel musste sich UTC-Legionär Enrique Lopez-Perez Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, mit 3:6 im dritten Satz geschlagen geben. Einzig Pavol Cervenak konnte mit einem Zweisatzsieg gegen den Deutschen Marc Sieber für den UTC anschreiben, während Staatsmeister David Pichler der Klasse von Jürgen Melzer Tribut zollen musste. Auch in den Doppeln konnte lediglich das Duo Cervenak/Rinderknech gegen Miedler/Brunner punkten. Die Paarung Lopez-Perez/Pichler unterlag Melzer/Novak mit 6:10 im Matchtiebreak, wodurch die 2:7-Niederlage besiegelt war. Mit einem 3:6 hätten sich die Steyrer zumindest einen Tabellenpunkt gesichert.

Besonders bitter für den UTC: Während Irdning am Samstag in Steyr noch mit voller Kapelle angetreten war, war von Jürgen Melzer und Dennis Novak zwei Tage später beim Duell gegen den WAC nichts mehr zu sehen. Irdning unterlag mit einer halben Reservemannschaft 3:6, und so half auch der 8:1-Kantersieg der Steyrer gegen Klosterneuburg nichts.

Angeführt von Enrique Lopez-Perez ließen die Steyrer nichts anbrennen. Neben dem Spanier holten Martin Schneiderbauer, Dominik Traxler, David Pichler und Pavol Cervenak Einzelpunkte für den UTC. In den Doppeln blieben die Paarungen Lopez-Perez/Minichberger, Cervenak/Pichler und Traxler/Traxler ohne Makel. "Wir haben leider gegen St. Pölten und Irdning unsere Chancen nicht genützt. Dass beide Mannschaften nur gegen uns in Bestbesetzung antraten, trug natürlich auch seinen Anteil dazu bei. Dennoch war es ein starker Grunddurchgang von uns", zog Minichberger ein zwiespältiges Zwischenfazit.

Ein weiterer Sieg sollte reichen

In der Abstiegsrunde müssen die Steyrer nun am kommenden Samstag, 11 Uhr, zuhause gegen Telfs antreten, ehe es zu Fronleichnam bei einem weiteren Heimspiel gegen den TC Dornbirn geht. Zum Abschluss spielen die Steyrer auswärts gegen den Salzburger Tennisclub. Vier Punkte aus den Duellen gegen St. Pölten und Klosterneuburg nehmen die UTC-Cracks in die Abstiegsrunde mit. "Wir sind gut in Form und positiv eingestellt. Ein weiterer Sieg sollte für den Klassenerhalt reichen", sagt Minichberger.