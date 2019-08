Insulanerinnen essen am liebsten Männerfleisch

Frau Häuptling Abendrot lädt die Regentin der Nachbarinsel, Frau Häuptling Biberhenne, zum Abendmahl. Weil aber kein Fleisch vorrätig ist und sich kurzfristig weder Wildtiere noch Fische fangen lassen wollen, soll wieder einmal ein Mensch – und zwar ein Mann – in den Kochtopf. Gut, dass da soeben ein Schiffbrüchiger, ein feiner Herr aus dem fernen Österland, angeschwemmt wurde am Strand von Großpipi ...

Turbulenzen im Kochtopf

Das ist die wilde Geschichte jenes Spätsommertheaterstücks, das bald schon auf der Bühne des Steyrer Kulturzentrums AKKU gezeigt wird. Vorgeführt wird es von den Schülerinnen der 6B Musik-NMS Promenade – und das ist kein Tippfehler. "Es gibt in der Mittelschule freilich keine 6. Klasse", sagt Regisseur Kurt Daucher. Bei seinen Schauspielerinnen handle sich vielmehr um jene jungen Leute, die im Schuljahr 2017/18 die 4B besucht haben – und damals mit ihrer Musik-Komödie "Und die Berge glühen pink" Furore gemacht haben. Heute seien sie auf eine ganze Reihe von höheren Schulen verteilt – in Steyr, Linz und anderswo.

Stilistisch schließe man an das Erfolgsstück von vor zwei Schuljahren an, so Daucher. Inhaltlich gehe es freilich noch ein bisschen spektakulärer zu. Basierend auf Johann Nestroys "Häuptling Abendwind" ist "Frau Häuptling Abendrot" ein richtiges Männerfresserinnenstück geworden – mit großen emotionalen Turbulenzen. Anabell, die Tochter Abendrots, hat sich nämlich in den Österland-Friedrich verliebt. Als dann der Eintopf auf den Tisch kommt, bringt sie keinen Bissen hinunter – weil sie einen fürchterlichen Verdacht hat.

Das Stück, das am Montag, 9. September, Premiere feiert, ist wieder gespickt mit Rock- und Pop-Hits, die der Geschichte entsprechend mit neuen Texten in österreichischer Mundart versehen wurden.

Aus dem Doris-Day-Oldie "Que sera, sera" etwa wurde "Du g’hearst aun den Herd". Der Sarah-Connor-Hit "Vincent" heißt auf Großpipi "Eintopf" und ist ein extra schmackhaftes Kannibalinnen-Lied. Als musikalische Leiterin fungiert Ursula Heidlberger, die Musiklehrerin der damaligen 4B.

Termine

„Frau Häuptling Abendrot“ wird insgesamt sieben Mal im AKKU aufgeführt.

Montag, 9. September

Dienstag, 10. September

Donnerstag, 12. September

Freitag, 13. September

Montag, 16. September

Dienstag, 17. September

Donnerstag, 19. September

Beginn ist in jeweils um 20 Uhr. Karten für den musikalischen Lachschlager gibt es unter Tel. 0664/73115620. Sämtliche Infos findet wie gewohnt man im Internet auf www.akku-steyr.com