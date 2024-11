Installateure: Preise sind in Kirchdorf am höchsten

Preisvergleich bei Installationsbetrieben in Oberösterreich

Wie viel macht der Stundensatz von Installateuren aus und wie viel darf die Anfahrt kosten? Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer bei 90 Installationsunternehmen in ganz Oberösterreich zeigt die Preisunterschiede bei Facharbeiterstunden und Fahrtkosten. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um zehn Prozent gestiegen.

In Kirchdorf liegt der Stundensatz zwischen 93,60 und 107,28 Euro; im Durchschnitt werden 98,80 Euro verrechnet. In keinem anderen oberösterreichischen Bezirk sind die Preise so hoch. Die Fahrtkosten machen hier zwischen 23,40 und 45,20 Euro aus.

Deutlich günstiger ist der Stundensatz in Steyr und Steyr-Land. Er liegt hier zwischen 58,80 und 96 Euro, im Schnitt bei 85,35 Euro. Bei den Fahrtkosten muss hier mehr ausgelegt werden. Diese betragen zwischen 32,70 und 54 Euro.

