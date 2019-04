Inspektorin für Religion

LOSENSTEIN. Doris Schwaiger tritt im September den Job an.

Doris Schwaiger Bild: Diözese

Die gebürtige Steyrerin Doris Schwaiger hatte sich beim Hearing für die freien Posten als Fachinspektorin für den katholischen Religionsunterricht gemeinsam mit der Linzerin Ursula Strütt durchgesetzt. Das Duo wird seine Aufgabe am 1. September übernehmen. Schwaiger lebt in Losenstein und unterrichtet an den Volksschulen Losenstein und Laussa.

