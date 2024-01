Insolvenz: Feigl Fleisch taute nach Corona nicht mehr auf

In jungen Jahren holte Hubert Mader für seine Kundschaft in seinem Delikatessengeschäft in Amstetten Fleisch von Krokodil, Känguru und Klapperschlange aus der Tiefkühltruhe. Gemeinsam mit Mitgesellschafter Franz Feigl lieferte er dann aus dem Großhandelslager in Weistrach Grillgut an die Gastronomie, darunter auch an klingende Namen wie das Hotel Sacher. Der Betrieb wuchs auf eine ansehnliche Größe mit 47 Mitarbeitern an, als sich die Baukosten für Erweiterungen zu schwer auf die Waage schlugen. Im Mai 2012 war den Gläubigern des Unternehmens, das Delikatessen wie "Wildschweinselchfleischknödel mit Burgunderkraut" und "Cordon Bleu aus Wildbretleberkäse" im Katalog führte, der Appetit vergangen. Die Lebensmittelhandel Feigl GmbH musste mit einer Überschuldung – laut Alpenländischem Kreditorenverband 4,549.700 Euro – ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragen. 355 Gläubiger stimmten der Entschuldung zu.

Jetzt ist die Liste von Geldgebern, bei denen der Lebensmittelhändler in Kreide steht, wieder ellenlang. Laut Brigitte Dostal vom Kreditschutzverband KSV1870 sind beim jetzigen Insolvenzverfahren 160 Gläubiger mit 3,5 Millionen Euro Ausständen betroffen, das Feigl vor zwei Tagen am Landesgericht St. Pölten beantragt hat. Der abermalige Vermögensverfall des bekannten Mostviertler Lebensmittelgroßhändlers hatte mehrere schlechte Zutaten. Im Dezember verstarb Mader, der ein unermüdlicher Motor in dem Betrieb war und gute Kontakte zu den Lieferanten und Kunden aufrechterhalten hatte. Einen schweren Schlag versetzte der Firma auch, wie Feigl und sein Rechtsanwalt Johannes Riedl im Insolvenzantrag schrieben, die Corona-Pandemie mit den für den Seuchenschutz notwendig gewesenen Sperren in der Gastronomie. Nachdem das Virus seine krankmachende Wirkung abschwächte, Masken wieder abgenommen und das Gesellschaftsleben wieder aufgenommen werden konnten, habe sich der Geschäftsgang trotzdem nicht mehr erholt, hieß es. Laut KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten – der größte darunter ist die Landeselektrizitätsgesellschaft EVN – lediglich auf 865.000 Euro, während 1,3 Millionen Schulden bei Banken gemacht wurden. Weitere 1,3 Millionen Euro würden an "sonstigen Verbindlichkeiten" bestehen, berichtet der KSV1870. "Das könnten Ansprüche der Republik sein", sagt Dostal. Im Jahr 2021 erhielt die Feigl GmbH eine österreichische Covid-19-Liquiditätshilfe in einer Gesamthöhe von 557.174 Euro, das Jahr davor sprang der Staat mit Bürgschaften und Überbrückungskrediten in der Höhe von 500.000 Euro bei.

Für Insolvenzverwalter Wolfgang Strasser geht es nach einer ersten Sichtung der Unterlagen in "die Richtung, dass der Betrieb geschlossen" werde – im jetzigen Umfang jedenfalls, bei dem zuletzt noch 27 Dienstnehmer beschäftigt waren. Feigl will als Lieferant von Zeltfesten weitermachen. Auch bei den Feuerwehren, Musikvereinen und sonstigen Veranstaltern hatte das Unternehmen einen guten Namen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer