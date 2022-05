Inskriptionsfrist für die Waidhofner Kinderuniversität beginnt am 1. Juni

Profi-Fotograf Dominik Stixenberger zeigte den kleinen Kunststudierenden in einer auf dem Werksgelände der voestalpine Precision Strip GmbH in Böhlerwerk aufgebauten Fotobox Kameratricks: Ein Kind mit dunkler Hautfarbe in einem weißen T-Shirt zu fotografieren, das Eiswürfel in einem durchsichtigen Plastiksackerl vor einer weißen Wand hält, ist eine Herausforderung für die Belichtung. Das knifflige Foto-Experiment in einer "Expositur" der Waidhofner Kinderuniversität, deren Campus von 5. bis 7. Juli das Rothschildschloss sein wird, ist eines von vielen Seminaren, die Spaß am Wissen machen.

Das Vorlesungsverzeichnis für die heurige Auflage des "KinderUNIversums", wie sich die Waidhofner Sommerakademie für Mädchen und Buben im Alter von 5 bis 15 Jahre selber bezeichnet, ist fertig. Wieder wird an den vier "Fakultäten" Handwerk & Technik, Architektur und Geschichte, Natur & Umwelt sowie Kultur & Gesellschaft mit hohem Praxisbezug unterrichtet. Die "Kunsterziehung" in den vergangenen Jahren führte etwa in eine Tiefgarage, deren graue Wände die Teilnehmenden mit Graffiti besprühten.

"Freude am Probieren und kreatives Werken dürfen nicht zu kurz kommen", sagt Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer. "Kinder sind von Natur aus neugierig und offen", sieht Rektorin Gabriele Hofleitner den Wissensdurst der jungen Hörer und Hörerinnen als ein großes Kapital. Das Vorlesungsverzeichnis geht heute online, die Anmeldefrist läuft dann von Mittwoch an, wobei Eltern geraten wird, ihre Kinder ehebaldigst einschreiben zu lassen.