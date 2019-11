Bagger und Schubraupen haben das einstige Prunkstück der Steyrer Kaufhausszene, das im Jahr 1980 eröffnete Taborland, bereits nahezu zur Gänze dem Erdboden gleichgemacht. Schon im Herbst 2020, rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft, soll an gleicher Stelle ein Nachfolger seine Tore öffnen. So prangt es zumindest in großen Lettern auf einer Werbetafel vor der Baustelle.