"Wie wird die Zusammensetzung eines Menüs in den Wirtshäusern denn aussehen, wenn wir alle Masken tragen müssen", lautete die Frage eines Bekannten an mich: "Erhalten wir das Schnitzerl dann per Infusion?" Die Antwort darauf ist schwierig, Spritzen sind auch nicht jedermanns Sache. Ich denke aber, dass Kanzler Sebastian Kurz und seine Aufpasser im Land doch ein wenig Einsehen mit uns haben, dass wir die Maske - eh nur kurz - entfernen, wenn wir die Gabel zum Mund führen.