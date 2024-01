Infoabend der FH: Berufsbegleitend studieren in Steyr

Berufsbegleitend studieren am FH-Campus im Steyrer Wehrgraben.

Wie dies etwa am FH-Campus Steyr in den hier 13 berufsbegleitenden Studiengängen der Fakultät für Wirtschaft und Management funktioniert, erfahren Interessierte am Freitag, 19. Jänner, ab 18 Uhr bei einem Infoabend online. Nähere Infos dazu unter www.fh-ooe.at/bb-studieren

