Infoabend am FH-Campus Steyr

Alles Wissenswerte für jene, die Studium und Beruf miteinander verbinden wollen, bietet die Fakultät für Wirtschaft und Management am FH-Campus Steyr am Freitag, 20. Jänner, von 17 bis 19 Uhr einen Infoabend mit Fragerunden und Beratungsgesprächen am Campus und online an. Informiert wird bei diesen Terminen auch über den Studienbefähigungslehrgang der FH Oberösterreich für das Studium ohne Matura.

Detaillierte Infos finden Sie hier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper