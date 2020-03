Info-Abend in Kirchdorf: Pflege als Karrierechance

Fundierte Auskünfte durch das Team der GuKPS gibt es an diesem Abend zu den Ausbildungen Pflegefachassistenz und Fach-Sozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit. Darüber hinaus werden Hinweise zu den unterschiedlichen Einstiegsvoraussetzungen gegeben.

Für die Pflegefachassistenz-Ausbildung an der Kremstaler Schule und an der GuKPS Steyr sowie für die Ausbildung "Fach-Sozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit" an der GuKPS Kirchdorf läuft die Bewerbungsphase übrigens noch bis 29. Mai.

Mehr Informationen zu den Ausbildungen finden Interessierte auf www.ooeg.at.