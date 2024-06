Indie-Pop und Electronic: Grünlandfest bekommt Zwillingsschwester von FM4

Das FM4 Unlimited Festival ist für Kenner der Alternativmusikszene eine Bank; nicht nur weil sich auch Kulturstadträtin Katrin Auer (SP) selbst schon Frühbuchertickets gekauft hat, soll der Event am 14. September im Schlosspark kein Reinfall sein. Wird eine Mindestauslastung von 93 Prozent erreicht, erhält die Stadtgemeinde aus dem Erlös des Kartenverkaufs 49.920 Euro zurück, mit denen sie das Konzertereignis vorfinanziert hat. Der Stadtsenat hat den Deal der Kulturpolitik soeben abgesegnet.

Das "FM4 Unlimited", das alljährlich am Attersee (heuer am 19. und 20. Juli) stattfindet und danach noch anderswo einen Zweittermin hat, ist ein Markenzeichen für Electronic und Indie-Pop über Österreichs Grenzen hinaus geworden. Dasselbe Gleis befährt auch das in Steyr angestammte Grünlandfest (heuer wieder im Rahmen des Stadtfestes von 28. bis 30. Juni), dessen Trägerverein mit dem ORF-Radiosender FM4 seit Jahren eine enge Kooperation pflegt. Das FM4 Unlimited hat der Bereichsleiter im Kulturamt, Sebastian Schuster, nach Steyr gelotst, mit fester Rückendeckung durch seinen Vorgesetzten, Kulturamtsleiter Hansjörg Rangger, und Auer. "Das FM4 Unlimited ist keine Konkurrenz zum Grünlandfest", sagt Auer, "sondern beide Konzerte ergänzen sich prächtig. Die Musikfans haben jetzt ein großes Ereignis zu Ferienbeginn und dann nach der Urlaubszeit." Nicht nur vom Hörensagen wissen die OÖNachrichten, dass man das auch im Verein des Grünlandfestes so sieht. Es gibt sogar eine Kooperation zwischen den beiden Veranstaltern in der Electronic- und Indiepop-Musikszene.

Bei dem bislang bekannt gegebenen Line-up – mit Paul Wetz, Joyce Muniz, Functionist, Caorli, Dalia Ahmed und Pau – gibt es keine Programmüberschneidungen mit dem Grünlandfest und nur teilweise mit dem Festivaltermin am Attersee. Die Hauptbühne wird auf der neuen Kulturwiese im Schlosspark aufgebaut, nachdem die Location beim heurigen Grünlandfest ihre Premiere erlebt hat. Bis zu 2500 Fans werden zum Steyrer FM4 Unlimited erwartet, damit die Kalkulation der Stadt, die das Festival zusätzlich mit Leistungen der Kommunalbetriebe im Wert von 17.000 Euro fördert, aufgeht, bliebe damit ausreichend Spielraum. Die Afterparty im Schloss Lamberg ist bereits ausverkauft, und auch um die Tickets für den Haupt-Act und einen "Secret Floor" im Schlossgraben herrsche schon großer Andrang, verlauten die Veranstalter. Auer sagt, dass man sich bemühen werde, dass das FM4 Unlimited Fixtermin im Kulturkalender der Stadt werde. Der Sender wird sechs Stunden live aus Steyr übertragen, Werbefenster inklusive.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer