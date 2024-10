Ina Regen singt im Valentinum

Mit ihrem ersten Solohit "Wie a Kind" gelang der Grieskirchnerin Regina Mallinger, die sich als Künstlerin Ina Regen nennt, 2017 der Durchbruch in den österreichischen Singlecharts. Mit Conchita Wurst coverte sie im selben Jahr den Hit "Heast as net" von Hubert von Goisern. Gut ein Jahr später jodelte sie den Song in der Helene Fischer Show.

Nun gastiert die vielseitige Künstlerin, die bereits drei Studioalben veröffentlicht hat und dabei immer in ihrem unverwechselbaren Dialekt singt, am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr im Valentinum.

Karten für das Konzert gibt es bei oeticket, im Stadtamt St. Valentin sowie an der Abendkassa.

