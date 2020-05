In zwei Wochen sperrt das Museum Arbeitswelt auf

Der coronabedingte Stillstand nähert sich auch im Museum Arbeitswelt dem Ende: Am Donnerstag, 21. Mai, öffnet das Museum wieder und zeigt die preisgekrönte Ausstellung "Arbeit ist unsichtbar". Die Öffnungszeiten für die Besucher wurden jedoch geändert: jeweils von Donnerstag bis Sonntag, von 10 bis 17 Uhr.

"Wie viele andere Betriebe hat uns die Schließung hart getroffen", sagt Stephan Rosinger, künstlerischer Leiter des Museums, "die Ausstellung ,Arbeit ist unsichtbar‘ war erst wieder eine Woche offen, unsere Bildungsangebote waren mit Schulgruppen aus ganz Österreich ebenso wie unsere Veranstaltungssäle bestens gebucht. Das fiel alles von einem Tag auf den anderen weg. Entsprechend groß ist der wirtschaftliche Schaden." Doch nun gehe es Schritt für Schritt wieder aufwärts. Mit veränderten Öffnungszeiten will das Museum in der ersten Phase vor allem ein Angebot für Einzelbesucher und Familien mit Kindern setzen: "Wir möchten allen Steyrern und allen, die unsere schöne Stadt besuchen, die Möglichkeit geben, in sicherem Rahmen wieder ins Museum zu gehen." Es wird auch eigene Angebote für Kinder und Jugendliche geben.

Leben mit der Corona-Pandemie

Das Museum wird ebenso die Möglichkeit bieten, dass Personen Geschichten, Fotos und Objekte, die in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, vorbeibringen können. Rosinger: "Unser Sammlungsaufruf läuft natürlich immer noch. Die massiven Einschnitte und die Veränderungen in der Arbeitswelt gilt es für uns und die Nachwelt zu dokumentieren."