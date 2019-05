In zwei Wochen schippern die Superhelden auf der Steyr

Zum 19. Mal geht das wohl verrückteste Bootsrennen des Landes in Steyr und auf der Steyr über die Bühne: Am Freitag, 24. Mai, ab 13 Uhr lädt die Fachhochschule wieder zur traditionellen "Boatmania". Organisiert wird der Spaßevent von den Studierenden des FH-Campus Steyr. Austragungsort ist wie immer der Steyrfluss vor dem Campus der Fakultät für Management.

Das Motto heuer lautet "Got a hero in you", berichtet Anna Scharnreitner, Obfrau des FH-Eventvereins: "Es wird total lässig. Diesmal werden die Zuschauer Boote im Superhelden-Style auf der Steyr sehen." Vorlage dürfte da wohl die aktuelle Avengers-Verfilmung gewesen sein. Sechs Bootscrews haben ihre Nennung bereits abgegeben, maximal neun Boote können an der "Boatmania" teilnehmen. Die Teams setzen sich nicht nur aus Studierenden und Professoren der Steyrer Fakultät für Management zusammen, auch Schüler und Steyrer nehmen an diesem Rennen teil. "Besonders freut uns, dass heuer eine Crew der FH für Gesundheitsberufe am Start ist", sagt Scharnreitner, die mit Georg Feichtinger und einem elfköpfigen OK-Team seit März den Event organisiert hat. Zudem haben sich Abordnungen aus Hagenberg und Linz als Fans in Steyr angekündigt. Sie werden die maskierten Crews in ihren originellen Wasserfahrzeugen anfeuern, wenn diese im Halbstundentakt von der Direktionsbrücke auf Höhe der Fabrikinsel bis zum Zieleinlauf beim Museumssteg bei der Fachhochschule die Steyr talwärts schippern.

Am Ende wird die Performance der Bootsteams von einer Jury aus Vertretern der Industrie, Politik, Hochschülerschaft und Fachhochschule sowie dem Publikum bewertet. "Hauptpreis ist die Teilnahme am Festival ,Austria goes Zrce‘, zudem gibt es ein Wochenende mit einem Mercedes und einen Jahresvorrat Zipferbier zu gewinnen", sagt Scharnreitner. Unterhaltung abseits des Wassers bieten "2:tages:bart" und DJ Mario Amess. Die After-Party steigt nächtens im Segafredo.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at