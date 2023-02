In zwei Jahren soll erster Elektrobus in Steyr Linie fahren

Der Elektrobus des Marktführers Solaris aus Polen hat einen Akku mit 520 Kilowattstunden unter der Motorhaube. Das müsste reichen für die 250 bis 280 Kilometer Rundkurs über die Anhöhen des Steyrer Stadtgebietes hinauf und hinunter, die ein Linienbus der Stadtbetriebe jeden Tag zu bewältigen hat.

Testlauf auf "starken" Linien

Von heute an bis 3. März fährt ein "Urbino"-Elektrobus der Firma Solaris von der Haltebucht am Bahnhof los und bedient die Linien "2B" (Krankenhaus), "2A" (Resthof) und "5" (Gleink-Stadtgut). Georg Stimeder von den Stadtbetrieben ist zuversichtlich, dass dieser Typ nun die Erwartungen für einen abgasfreien öffentlichen Verkehr in Steyr erfüllt. Vorige Testläufe mit Bussen von MAN bis zu Mercedes taten dies nicht. Während des Tagesbetriebes gingen den Akkus der Omnibusse der Strom aus, herkömmliche Busse mit Dieselantrieb mussten einspringen. Oder die Motorleistung schwächelte auf den Steigungen des Steyrer Straßennetzes. "Wir brauchen natürlich einen Bus, der über die gesamte Betriebsdauer von fünf bis 22 Uhr verlässlich zur Verfügung steht", sagt Stimeder. Die Batterie des "Urbino" soll dafür genug Ladekapazität mitbringen. "Hauptaugenmerk liegt auf der maximalen Tagesreichweite", erklärt Stimeder.

Das Ziel hat die Betriebsführung der Stadtbetriebe klar vor Augen: Der öffentliche Verkehr in der Stadt soll klimafreundlich werden, die derzeit 26 Wägen umfassende Flotte keine Auspuffgase mehr ausstoßen. Vorausgesetzt man findet endlich das passende Elektrofahrzeug, das den besonderen Anforderung in Steyr mit seinen Tälern und Anhöhen entspricht, soll die Umrüstung ehestmöglich erfolgen.

"Wir haben derzeit einen Fuhrpark mit sehr moderner Technik der Gegenwart, etwa mit Hybridfahrzeugen", sagt Stimeder, "der hat natürlich noch auch aus wirtschaftlicher Notwendigkeit ein paar Betriebsjahre vor sich." Wenn sich aber der "Urbino"-Elektrobus jetzt in dem einwöchigen Testlauf auf Kosten des Herstellers bewährt, könnte man daran denken, im Jahr 2025 den ersten Elektrobus in Steyr in den Liniendienst zu stellen.

