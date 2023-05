In welche Richtung wird sich Steyr entwickeln?

„Mit den Anforderungen des Klimawandels in Städten zu leben, wird eine der neuen Herausforderungen werden“, sagt Doris Damyanovic, Vizerektorin an der Boku Wien: „Wie passen wir uns an, was können wir in unseren Städten verbessern, damit unser Leben den Rahmenbedingungen entsprechen kann? Haben unsere Städte eine Zukunft und welche?“

Die Landschaftsplanerin will mit diesen Fragen aufrütteln. Mit ihrem Vortrag gastiert sie heute, Donnerstag, ab 19 Uhr auf Einladung von Klimafokus und „da Huat brennt“ im Dominikanerhaus. Im Anschluss diskutieren die Stadträtinnen Katrin Auer (SP) und Evelyn Kattnigg (FP), Ruth Pohlhammer (Grüne) sowie der Landschaftsplaner Markus Lindinger über „Lebensraum Stadt – Leben im Grünen“. Thema für Steyr wird die Verbesserung der Lebenssituationen in der Stadt im Hinblick auf den Klimawandel sein. Der Abend wird von Hermann Proyer moderiert.

