In Waidhofen schaltet die Ampel von Grün direkt auf Rot

522 Menschen waren gestern in den drei Bezirken der Region Steyr-Kirchdorf mit dem Coronavirus infiziert, die meisten davon im Bezirk Steyr-Land mit 229.

Die Fallhäufung im Bundesrealgymnasium Michaelerplatz in Steyr stieg trotz Herbstferien von zuletzt 45 positiv getesteten Schülern auf 50. Die Zahl der erkrankten Lehrer blieb mit drei gleich. In der HTL Steyr wurden zuletzt zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, in der HAK Steyr einer. In der Dr.-Rudolf-Kirchschläger-Musikmittelschule in Steyr hat sich ein Lehrer infiziert. Obwohl ganz Oberösterreich auf die Corona-Ampelfarbe Rot hochgestuft wurde, bleibt die Schul-Ampelfarbe vorerst auf Gelb. Erst ab Orange soll es in den Oberstufen zu Distanzunterricht kommen.

Die Cluster in zwei Mostviertler Seniorenheimen weiteten sich gestern erneut aus: Im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) St. Peter in der Au erhöhte sich die Zahl der Infizierten inklusive aller Folgefälle um drei auf 73. Im PBZ Amstetten-Mauer wuchs die Zahl der Infizierten um fünf auf 25.

Einige wenige Neuinfektionen wurden gestern auch in zwei Seniorenheimen im Bezirk Steyr-Land bekannt gegeben. Im Bezirksalten- und -Pflegeheim (BAPH) Weyer wurden drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet, im BAPH in Sierning einer. Bewohner sollen vorerst nicht betroffen sein.

Seit gestern gilt nun auch für den zuvor noch grünen Bezirk Waidhofen an der Ybbs die höchste Risikowarnstufe. "Von Grün direkt auf Rot zu springen, stellt natürlich für die gesamte Stadt eine große Herausforderung dar. Dennoch sind wir gut vorbereitet", sagt Bürgermeister Werner Krammer (VP).

Ab Montag gilt auch in der Waidhofner Gastronomie eine Registrierungspflicht für Gäste. Sportveranstaltungen dürfen dann nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Für die Schulen soll die Ampelfarbe gelb in Kraft bleiben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at