In Steyr wurde wieder Hochwasseralarm gegeben

Exakt um 10.17 Uhr heulten in Steyr heute die Sirenen los und machten die Bevölkerung auf die Hochwassersituation an Enns und Steyr aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt wurde am Ortskai beim Pegelstand der Enns die kritische Marke von 5 Meter und 20 Zentimeter erreicht und die Vorwarnstufe ausgelöst. „Es ist mit keiner Besserung der Situation zu rechnen, die Wasserstände sind weiterhin steigend“, sagt Gerhard Praxmarer, Einsatzleiter und Kommandant der Steyrer Feuerwehr. Vorerst werde der Ennskai autofrei gemacht und die Situation genau beobachtet.

Die heftigen Regenfälle halten aktuell zwar weiterhin an, die für extremes Hochwasser von Enns und Steyr angeschafften Spundwände müssen jedoch vorerst noch nicht aufgebaut werden, sagt Praxmarer. Die Feuerwehr stehe aber Gewehr bei Fuß.

Die Wasser-Durchflussmenge an der Enns in Steyr beträgt aktuell übrigens 1060 Kubikmeter pro Sekunde. Zum Vergleich: Gestern Abend um 19.30 Uhr hatte die Durchflussmenge nur 419 Kubikmeter pro Sekunde betragen.

