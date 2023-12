Nach Sturm: In Steyr sind der Schlosspark und die Promenade wieder offen

Die Beschäftigten der Steyrer Kommunalbetriebe haben Wege und Bäume im Schlosspark und auf der Promenade kontrolliert und geräumt. Die beiden kurz vor Weihnachten gesperrten Areale sind daher wieder frei zugänglich. Somit ist auch die Krippenausstellung im ehemaligen Palmenhaus wieder erreichbar.

Höhepunkte der Ausstellung im Palmenhaus sind die barocken Lambergschen Krippenfiguren und die sogenannte „Waggonkrippe“ des Mühlviertlers Josef Seidl, die speziell für die Aktion „Licht ins Dunkel“ angefertigt wurde. Diese „Rollende Krippe“ war, in einem Waggon der ÖBB eingebaut, in den Jahren 1992 und 1997 für die ORF-Spendenaktion „Licht ins Dunkel“ während der Adventzeit als Werbeträger in Österreich, Lichtenstein, Italien und Deutschland unterwegs. Beide Krippen begeistern mit ihrem Figuren- und Detailreichtum sicher Alt und Jung. Um den Besuch der Krippenausstellung speziell für Kinder zu einem Erlebnis zu machen, warten in der Ausstellung spezielle Mitmach-Boxen auf Familien.

Die Ausstellung ist bis 6. Jänner 2024 dienstags bis sonntags von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am 31. Dezember und am 1. Jänner ist das Palmenhaus geschlossen. Der Eintritt ist frei.

In der Hundefreilaufzone mussten am Vormittag noch zwei umgestürzte Bäume aufgearbeitet werden. Im Laufe des Nachmittags sollte aber auch die Freilaufzone wieder benützbar sein.

Weiterhin gesperrt bleiben vorerst der Steinwändweg und der Untere Schiffweg. Die Aufräumarbeiten laufen aber auch hier.

