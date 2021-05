Zuerst die guten Nachrichten: Die Arbeitslosenquoten in den AMS-Bezirken Steyr und Kirchdorf sind weiterhin stark rückläufig. Vor allem Jüngere profitieren überdurchschnittlich. In Steyr sank die Quote im Jahresvergleich Ende April von 10,8 auf 7,2 Prozent. Insgesamt waren 3232 Personen arbeitslos gemeldet. In Kirchdorf ist der Wert von 7,4 auf 3,9 Prozent gesunken und liegt damit fast auf Vor-Corona-Niveau. Hier waren 1004 Personen auf Jobsuche.