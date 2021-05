Wolfgang Hattmansdorfer, Landesgeschäftsführer der VP, hat sich vor Monaten schon bis in die Vereinigten Staaten umgesehen und dem Wahlkampfteam von Präsidenten Joe Biden abgeschaut, wie man auch in Corona-Zeiten ein Treffen zuwege bringt, bei dem sich die Parteigänger von Angesicht zu Angesicht begegnen können. Das Ergebnis waren 150 lose über das ganze Parkett verteilte Sessel in der Steyrer Stadthalle und drei von einer Verleihfirma ausgeborgte Großbildschirme.