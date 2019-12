Der Legende nach parkt der Weihnachtsmann das Jahr über seinen Rentierschlitten in Rovaniemi. Nicht, wo der Pfeffer wächst, aber dort in dem finnischen Dorf am Polarkreis soll er nach dem Wunsch der Steyrer Touristiker auch bleiben und zumindest zu Weihnachten einen weiten Bogen um die Christkindlstadt machen.