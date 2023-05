In Steyr gehören am Sonntag den Kindern die Straßen

"Wir wollen mit dieser Veranstaltung darauf aufmerksam machen, dass auch Kinder ein Bedürfnis und Recht auf eine ihnen entsprechende Rad-Infrastruktur haben", sagt Johannes Obermüller von der Radlobby Steyr. Er organisiert gemeinsam mit Lena Hampel die erste "Kidical Mass – Kinderradfahrt" am Sonntag, 7. Mai, ab 14 Uhr in Steyr.

Unter dem Motto "Kinder fahren Rad – gemeinsam sicher durch die Stadt" sollen an diesem Tag Klein und Groß gemeinsam durch Steyr radeln. Wie an vielen anderen Orten in ganz Europa soll für das Anliegen "sicheres Radfahren für Kinder im Straßenverkehr" sensibilisiert werden.

"Die meisten Kinder fahren gerne Rad", sagen die Organisatoren, "und wir wollen ihnen mit dieser Radfahrt noch mehr Freude daran schenken. Wir hoffen, dass wir viele dafür begeistern können." Gerade für Kinder sei das Rad eine Chance, Mobilität zu erlangen. Die entsprechende Infrastruktur sei aber die Voraussetzung.

"Wir borgen uns daher am Sonntag für kurze Zeit von den Autos die Straßen aus und radeln auf einer Strecke von etwa 3,7 Kilometern durch die Stadt", sagt Obermüller.

Los geht es um 14 Uhr vor dem Rathaus, danach führt die Route über die Schlüsselhofgasse, die Rederbrücke und die Dukartstraße auf die Schönauerbrücke und von dort über die Promenade zum Schlosspark. Dort soll jeder Teilnehmer sein Picknick aus den Radltaschen packen und danach den Sonntag gemütlich ausklingen lassen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Infos unter www.radlobby.at

