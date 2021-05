In Steyr fließen 1,4 Millionen Euro für den Radverkehr

"Heuer müssen die Radfahrer zufrieden sein", sagte Mobilitätsstadtrat Reinhard Kaufmann (G) mit Verweis auf die geplanten Projekte beim Spatenstich für den Radweg von der Kreuzung Seifentruhe bis zur Einmündung des Holzbergweges in die Wolfernstraße. Einschließlich der Beleuchtung und begleitender Maßnahmen im Straßenbereich und beim Kanal werden für diesen rund 200 Meter langen Abschnitt etwa 200.000 Euro investiert. Die Bauzeit soll drei Wochen betragen.

Aus Richtung Wolfern kommend, werden Radfahrer künftig bis ins Stadtzentrum fast durchgehend im Sattel sitzen können. Einzig die vielbefahrene Seifentruhe müssen sie Rad-schiebend am Zebrastreifen queren. Die sichere Einbindung des Radverkehrs in die alte Wolfernstraße Richtung Gleinker Gasse wird aufgrund der notwendigen Abstimmung mit erwarteten Verkehrsbehinderungen durch den Neubau des Posthofübergangs in den Sommerferien erfolgen. Bürgermeister Gerald Hackl (SP): "Wir investieren heuer 1,4 Millionen Euro für Radverkehr in der Stadt Steyr."