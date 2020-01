In Stadtpfarre helfen alte Knaben als Sternsinger bei Dreikönigsaktion aus

Viel Zeit zum Proben blieb nicht. Pastoralassistent Franz Schmidsberger stimmte im Pfarrheim einen Choral an, schnell die Akkorde auf der Mandoline dazugesucht, und das Arrangement musste passen. Mehr Zeit blieb für die Berufstätigen nicht. Kaplan Marek Zareba zog mit Wangen und Nase, die von einem russigen Korkstoppel geschwärzt wurden, aber bleichgesichtiger Stirn als König Kaspar hinter Tourismus-Guide Wolfgang Hack mit dem Stern und dem Architekten Jo Steinberger als Kassier sowie Elektrikermeister Reinhard Waldhauser als König Balthasar los, nachdem Schmidsberger die Vormittagstour erklärt hat. Die OÖN waren als König Melchior mit der sich bald einstellenden Erfahrung dabei, dass die Mandoline als Begleitinstrument gut gewählt war, weil handlicher als eine Gitarre.

Die Heiligen Drei Könige wurden in den Geschäften am Stadtplatz, Grünmarkt und Enge Gasse erwartet. Die Exotik, dass ein paar Männer und keine Kinder ein geistliches Lied anstimmen und ein gutes neues Jahr wünschen, hat der Besuch verloren. "Die Haupttätigkeit der Dreikönigsaktion tragen nach wie vor Jungschar und Ministranten", sagt Schmidsberger, "aber unterstützend gründeten wir vor vier Jahren eine Erwachsenengruppe".

Die Herzen der Menschen und die Brieftaschen waren offen für die "Dreikönigsaktion" oder kurz "DKA", wie das Sternsingen bei der Jungschar intern heißt. Nicht nur, dass es kleine Menschenaufläufe bewirkte, als die Altknabentruppe anstelle der Hymne als Sternsingerlied einen Gospel anstimmte. ",Oh, when the Saints’ swingt besser", meinte Kaplan Zareba. Mit Unternehmern wie Rudi Leibetseder oder Boris Greiner als Sternsinger hatte die Pfarre in den vergangenen Jahren Testimonials für die DKA. Heuer werden mit den Spenden Küchen, Schule, Lehre und eine Klinik für Slumkinder in Nairobi in Kenia finanziert. 1.680 Euro steuerten der Gesang der höhersemestrigen Boygroup und viel Freigebigkeit der Zuhörer am gestrigen Vormittag bei.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at