In Spital am Pyhrn gestoppt: Alkolenker (41) hatte Drogen dabei

Eine Streife der Autobahnpolizei stoppte den Mann in Spital am Pyhrn. (Symbolbild)

Mehrere Anzeigen werden einem 41-jährigen Deutschen ins Haus flattern, nachdem er am Dienstagvormittag im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems) von einer Streife der Autobahnpolizei angehalten worden war. Zunächst konnte er den Beamten keinen Führerschein aushändigen, dann nahmen die Polizisten Alkohol- und Cannabisgeruch wahr.

Anzeige auf freiem Fuß

Die Vermutungen bestätigten sich: Ein Alkotest verlief positiv, im Wagen wurden gut drei Gramm Marihuana gefunden. Außerdem erschnüffelte ein Diensthund einen Umschlag mit weißer Substanz, die erst geprüft werden muss. Auch ein Drogenschnelltest ergab einen positiven Befund.

Bei seiner Einvernahme wollte er sich nicht weiter zu den Vorwürfen äußern. Nach Rücksprache mit der Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Steyr wurde Anzeige auf freiem Fuß angeordnet. Seine Fahrt durfte der Deutsche freilich nicht fortsetzen, so die Polizei am Dienstagabend.

