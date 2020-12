In Kirchdorf startet ein Kapellmeisterkurs

Im März startet an der Landesmusikschule Kirchdorf ein neuer Ausbildungslehrgang „Ensembleleitung Blasorchester“ bei Bezirkskapellmeister und Landesmusikschullehrer Arnold Renhardt. Der wöchentliche Unterricht setzt sich aus Musiktheorie, Dirigieren, Hospitation sowie Lehrproben zusammen und erfolgt in einem zweistufigen, jeweils zweijährigen Ausbildungsschema. Der Kurs richtet sich an Musiker, die sich für Ensemble- oder Orchesterleitung interessieren und sich weiterbilden wollen.

Im Rahmen des ersten Kursjahres wird auch der Theorietest in Gold, der für die „Audit of Art“-Prüfung des Landesmusikschulwerks benötigt wird, absolviert.

Eine Schnuppermöglichkeit besteht am Donnerstag, 4. Februar, ab 17 Uhr in der LMS Kirchdorf.

Anmeldung bis Sonntag, 31. Jänner, bei Arnold Renhardt: 0650/7513316 oder arnold.renhardt@landesmusikschulen.at