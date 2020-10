In Gedenken an Joe Zawinul: Das Jazzfestival Steyr beginnt am Donnerstag

„Es war gar nicht so einfach, dafür freue ich mich umso mehr, dass wir es doch noch hingebracht haben“, sagt Peter Guschelbauer. Zum 14. Mal findet in Steyr sein Jazzfestival statt, erstmals allerdings unter Corona-Sicherheitsauflagen, zweigeteilt und im Herbst. Teil 1 geht am Donnerstag und Freitag jeweils ab 19.30 Uhr im Alten Theater über die Bühne, am 14./15. November folgt der Abschluss wieder im Alten Theater und beim Mader-Jazzbrunch.

Zu sehen, vor allem aber zu hören werden wieder zahlreiche internationale Größen sein. „Wobei diese Edition besonders den Österreichischen Jazzmusikern gewidmet ist, denn in Zeiten auf- und abgehender Beschränkungen wäre das Risiko, Amerikaner, Brasilianer oder Engländer zu buchen, besonders groß“, sagt Guschelbauer.

Den Auftakt übernimmt am Donnerstag der Norweger Per Mathisen mit seinem Power-Quartett. Der zweite Teil des Abends ist dann einem der weltbesten Jazzmusiker gewidmet: Joe Zawinul, der vor vielen Jahren selbst im Alten Theater aufgetreten war. „Ich hatte die Ehre, von 2002 bis zu seinem Tod 2007 sein CD-Promoter in Österreich zu sein.“ Gerald Preinfalk, Paul Urbanek, Per Mathisen, Herbert Pirker und Kornel Mogyoro leisten ihren Tribut.

Der Freitag startet mit dem Trio der in Gar lebenden Brasilianerin Eloa Goncalves, gefolgt vom Quintett des Austrobriten John Arman.

Im November sind dann die österreichisch-tschechische Formation Swantje und „PRIM“ am Samstag zu hören, gefolgt vom sonntägigen Jazzbrunch mit dem Simon Raab Trio.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at