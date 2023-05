In "Forschungsschmiede" aus Steyr entsteht Zukunft

"Das hier ist ein Ort, an dem Zukunft entsteht", sagte der für Wirtschaft und Forschung zuständige Landesrat Markus Achleitner am Freitag bei seinem Besuch in der Steyrer Forschungsschmiede Profactor. Innovation sei die Grundlage für künftigen Erfolg.

Oberösterreich soll durch das gezielte Zusammenwirken von Experten zu einer Modellregion für Nachhaltigkeit werden. Eine zentrale Rolle dabei nimmt das Forschungsnetzwerk der Upper Austrian Research (UAR) ein. Achleitner: "Die UAR ist seit mehr als 20 Jahren Turbo für unsere Forschungslandschaft." In Steyr hat die im Stadtgut beheimatete Profactor Gmbh, an der die UAR ebenso wie an neun weiteren außeruniversitären Forschungszentren Beteiligungen hält, die Rolle als ein führendes Zentrum in der angewandten Produktionsforschung inne. Die Kernkompetenzen liegen im Bereich industrieller Assistenzsysteme sowie additiver Mikro- und Nano-Fertigung. Hier können die Steyrer Forscher auch auf innovative Entwicklungen verweisen.

Eines der Ziele bei Profactor ist es, die Produktion effektiver, kostengünstiger, ressourcenschonender und schneller zu machen. Unter anderem soll dies durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) geschehen. Der Mensch stehe im Mittelpunkt, KI solle unterstützen, sagt Daniela Kirchberger, Projektleiterin bei Profactor: "Das Projekt Zero3 geht über den Ansatz einer fehlerlosen Produktion hinaus und hat den effizientesten Einsatz der drei wichtigsten Produktionsparameter im Fokus: Ressourcen, Fachkräfte sowie Daten." Im Zuge dieses Projekts ist erstmals das Ziel einer verlässlichen und aktuellen Datenbasis über alle Wertschöpfungsströme von Unternehmen verankert. In Form einer "Sustainability Monitoring Plattform" soll es Unternehmen möglich werden, wertstromübergreifend Engpässe und Potenziale zu identifizieren. Bei diesem 4,8-Millionen-Euro-Projekt wird unter anderem mit BMW, Fabasoft oder FACC kooperiert.

