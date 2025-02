In ehemaligem Gefängnis in Steyr weitet sich der Horizont, sind die Gedanken frei

Mit dieser Vision soll sich Steyr, wie so oft in schwierigen Zeiten, wieder einmal ein Stück weit neu erfinden. In der Vergangenheit stand die Liegenschaft für das Trennende und Abschottung, von den Klosterschwestern der Cölestinerinnen bis zur jahrhundertelangen Nutzung als Gefangenenhaus. Eine Studie zeigt jetzt eine ehrgeizige Zukunftsvision für das denkmalgeschützte Areal, das sich Richtung Bildungscampus im Wehrgraben mit Fachhochschule, Museum Arbeitswelt und Kulturverein Röda und in