In die Fußstapfen des Vaters

TERNBERG. Für die Ternberger SP soll es jetzt der Filius richten. Einstimmig hat der Ortsparteivorstand Günther Steindler (SP) zum Spitzenkandidaten gewählt, der in die Fußstapfen seines Vaters Leopold Steindler (SP) treten soll, der als 72-jähriger Pensionist jetzt auch in der Politik in den Ruhestand geht.

Es sind Siebenmeilenstiefel, die der Senior hinterlässt, weil er einst die historische Wende geschafft und gegen eine absolute Mehrheit der VP den Bürgermeistersessel erobert hatte. Sein Sohn kam aber schon 2003 in den Gemeinderat und ist als nunmehriger Gemeindevorstand auch schon den kommunalpolitischen Kinderschuhen entwachsen. Produktionstechniker in der Glasindustrie von Beruf, will Steindler nach der Wahl ein gelungenes Werkstück abliefern: Er will am 26. September der SP nicht nur den Bürgermeistersessel erhalten, sondern für sie auch die Mehrheit erringen.

Wie er als Bürgermeister sein werde, das habe er ganz klar vor Augen: "Ehrlichkeit, Handschlagqualität und das Bürgermeisteramt im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger sehen." Abgesehen vom festen Vorsatz und Bekenntnis dazu, Steindler wird wohl auch gezwungen sein, das Gemeinsame vor dem Trennenden zu suchen, sollte er Bürgermeister werden. Denn nach der Auszählung der Gemeinderatswahl 2021 wird offenbar wieder die Dominanz einer Partei fehlen.

Geduld könnte er dafür von seinem Vater erben. Die Sanierung der Volksschule, die er vordringlich nennt, hatten die anderen Fraktionen schon unter dem Senior auf die Bank geschoben, weil die Fördermittel ohnehin erst in Jahren bewilligt würden. Dass man auch langsam ans Ziel kommt, weiß Steindler, der mit seiner Frau und drei Kindern in Dürnbach lebt, von seinem Hobby: Am liebsten schraubt er an einem Puch-Moped Baujahr 1954 herum, das ihn überall hinbringt.