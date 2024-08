In Zusammenarbeit mit den fünf Wasserinstituten der Universität für Bodenkultur (BOKU) wurde ein umfangreiches Programm gestaltet, das gestern der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Konsumdialoge finden am 9. und 10. Oktober im Museum Arbeitswelt in Steyr statt und richten sich an alle Interessierten. Der Eintritt ist frei.