In der Waldwerkstatt wird fürs Christkind gebastelt

Bei dieser Veranstaltung stehen Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse aus der Region im Mittelpunkt. Lebendige Handwerkskunst wie Schmuck aus Holz, Wolle, Stein oder Porzellan, Farbenfrohes aus Filz oder Kreatives aus Zirbenholz erfreuen die Besucher. Musikalisch untermalt wird der Adventmarkt um 12 Uhr von der Kripperlmusi Reichraming, und um 14 Uhr gibt der Kalkalpen Mannag’sang gesungene Kostproben vom neuen Tonträger zum Besten.

Kinder haben an diesem Tag die Möglichkeit, in der Christkindl-Waldwerkstatt im Besucherzentrum unter der Anleitung einer Nationalparkrangerin Weihnachtsschmuck zu basteln oder Weihnachtswünsche mit eigenem Foto an das Christkind zu senden.

