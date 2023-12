In der Steyrer Ballnacht des Jahres platzt die Stadthalle aus allen Nähten

Es ist der Steyrer Ball-Höhepunkt: der Feuerwehrball in der Stadthalle am Samstag, 13. Jänner.

Es ist der Termin, dem nicht nur die mehr als 300 Feuerwehrkameraden der Stadt samt Partnern seit einem Jahr entgegenfiebern, sondern der die Steyrer Balltiger frohlocken lässt: Am Samstag, 13. Jänner, findet in der Stadthalle der "76. Ball der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Steyr" statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Beim (individuellen) Ballende dämmert es manch einem, dass es schon sehr früh morgens ist.

"Wir haben den Anspruch an uns selbst, dass wir unser hohes Level halten und dennoch immer wieder besser werden", sagt Markus Schaumberger, Kommandant des Technischen Zugs Steyr, der seit dem Jahr 2013 gemeinsam mit Andreas Auer, Zugskommandant in Gleink, als Ballobmann im Einsatz ist. Man habe sich daher für den Steyrer Ball der Bälle, die Steyrer Nacht der Nächte wieder einiges an Neuem einfallen lassen.

Kein Inflationsaufschlag

Zuvor aber zum Bewährten: Die höchst tanzbare Musik in der in einen funkelnden Ballsaal verwandelten Stadthalle stammt zum zweiten Mal in Folge von der Post Big Band Salzburg. Bereits kurz vor Mitternacht, exakt ab 23.30 Uhr, werden die Ballgäste von einer diesmal zweigeteilten Mitternachtseinlage verführt: Auf eine spektakuläre Tanzeinlage zweier Weltmeister folgt eine ebenso atemberaubende Akrobatikshow. Schaumberger: "Mehr wollen wir noch nicht verraten. Aber ich würde mir eigentlich keines von beidem entgehen lassen."

Längst bewährt hat sich auch die Lounge im Obergeschoß der Halle, von wo aus beim Schlürfen eines Cocktails ein fantastischer Blick durch den Ballsaal zu genießen ist. Im Weinstadl kommen Genießer ebenso voll auf ihre Kosten. Wer es gern ein wenig rasanter hat, dem sei die Disco in der Kellergarage wärmstens ans Herz gelegt.

Was die Ballkosten anbelangt, haben sich die Florianis nach der Erhöhung im Vorjahr heuer eingebremst und alles beim Alten belassen. Einzig der Bierpreis wurde moderat auf 3,70 Euro angepasst. Die beliebten Würstel kosten weiterhin schlanke fünf Euro, die Ballkarte schlägt sich mit 28 Euro (32 an der Abendkasse) zu Buche.

Die Gäste dürfen sich wieder auf spektakuläre Einlagen freuen. Bild: (Röck)

"Die Leute sollen beim Heimgehen sagen: Lässig war es und preislich in Ordnung", sagt Auer. Dennoch sei es angeraten, sich zeitnah um Karten zu kümmern, denn der Vorverkauf läuft längst sehr gut.

Erstmals gibt es heuer gleich drei offizielle Vorverkaufsstellen: bei Mode Steinecker im "Hey!", im Stadtservice im Rathaus sowie in der Trafik Schnaubelt in Münichholz. Zudem sind Karten auch bei allen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Steyr erhältlich.

Ein Tipp: Wer über die Weihnachtsfeiertage aus seinem Ball-Outfit "herausgewachsen" sein sollte, für den lohnt sich der Weg zu Steinecker. Wer eine Abendgarderobe ab 199 Euro kauft, erhält die Kosten der Ballkarte erstattet.

Feuerwehrball in Garsten

Wer sein Tanzbein zeitgerecht in Schwung bringen will, dem sei der Ball der Garstner Feuerwehr wärmstens empfohlen. Am Samstag, 6. Jänner, ab 19 Uhr sind Gäste im Veranstaltungssaal Garsten willkommen. Die Musik kommt wieder von der Band "Six Pence". Tischreservierungen telefonisch unter 0699/11902551.

Nach dem Ball wird übrigens wie jedes Jahr auch vor dem Ball sein: Am 27. Jänner folgt der Ball der FF Gleink in der Mehrzweckhalle Gleink. Die Musik kommt hier von der Band Keep Cool. Karten gibt es bei den Kameraden des Löschzugs 3.

Gratis beim Ball: Parken und Heimbringservice

Aufgrund einer Kooperation mit dem Einkaufszentrum „Hey!“ und der Neuen Heimat können Besucher des Feuerwehrballs heuer gratis in der Hey!-Tiefgarage sowie auf der Freifläche vor dem Einkaufszentrum stehen. Das Einfahrtsticket wird beim Eintritt in die Stadthalle entwertet, behält bis Sonntag, 14. Jänner, um 11 Uhr seine Gültigkeit und ist bis dahin kostenlos. Für erst danach abgeholte Pkw wird der normale Garagentarif verrechnet.

Eine weitere Kooperation der Ballorganisatoren betrifft die Stadtbetriebe Steyr (SBS). Zu jeder vollen Stunde von 22 bis 4 Uhr früh fährt direkt vor der Stadthalle ein SBS-Bus ab, der auf der Route der Steyrer Nightline unterwegs sein wird. Auch dieser Heimbringdienst ist für Gäste des Feuerwehrballs kostenlos.

