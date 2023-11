In der Kurstadt Bad Hall sind die Narren erwacht

Der Stadtchef musste ihn beim Narrenwecken am Freitagabend, 10. November, an das neue Prinzenpaar Prinzessin Samira I., die wie wild die Tuba spielt, und Prinz Norbert II., mit Sonnenstrom am Prinzenthron, aushändigen. Diese hatten den begehrten Schlüssel im Stadtgemeindeamt in Beisein von BHCC-Präsident Christian Ziermair schon nach kurzer Suche gefunden. Die musikalische Begleitung zu diesem unterhaltsamen Treiben steuerte die Gugga-Musi des Bad Haller Carneval-Clubs (BHCC) bei. Höhepunkt der Faschingssaison sind zwischen 2. und 11. Februar die sechs Faschingssitzungen in der Jahnturnhalle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper