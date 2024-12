In der Heimat des Christkindls

Die Schaudruckerei im Siebensternehaus, wo mit einer alten Hebelpresse der Text von "Stille Nacht" gedruckt werden kann, eine Fahrt mit dem Oldtimerbus nach Christkindl, glitzerndes Flair im Weihnachtsmuseum mit der mit 18.200 Objekten größten Privatsammlung der Welt sowie einer Tour mit Bahnfahrer Peter Breslmayr in der Erlebnisbahn, Staunen in der Pöttmesser Krippe, einer der größten der Welt, und der Mechanischen Krippe in Christkindl und nicht zuletzt das UNESCO-Weltkulturerbe, das Steyrer Kripperl – das OÖN-TV war mit dem Steyrer Christkindl in der einzig echten Weihnachtswunderwelt unterwegs:

