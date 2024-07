In den Kalkalpen ausgewilderter Luchs verschwand

Die freie Wildbahn musste Kuder "Norik" erst erkunden, nachdem er in einer Winternacht vor zwei Jahren aus einer Holzkiste im Nationalpark Kalkalpen freigelassen wurde. Das Luchsmännchen wurde im Gehege des Wildkatzendorfes Hütscheroda in Deutschland geboren, wuchs ohne menschliche Hege auf, um als Nachzucht in der Wildnis in Frage zu kommen.