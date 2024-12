In Christkindl steht eine der größten Krippen der Welt

Wenn Kinderaugen noch intensiver strahlen, als an den restlichen Tagen des Jahres, dann ist es meist Weihnachten. Zwei außergewöhnliche Stücke in unmittelbarer Nähe zur Wallfahrtskirche Christkindl schaffen es jedoch Jahr für Jahr aufs Neue, dass selbst die Augen von Erwachsenen in weihnachtlicher Vorfreude zu glänzen beginnen: Die Pöttmesser-Krippe und die Mechanische Krippe von Karl Klauda. Im Advent und danach noch bis einschließlich 6. Jänner sind beide im renovierten Wirtschaftsgebäude des alten Pfarrhofs zu sehen.

Fünf Jahre geschnitzt

Rund fünf Jahre lang schnitzte der 1895 im südtiroler Meran geborene, ehemalige Eisenwarenhändler und spätere Krippenschnitzer Ferdinand Pöttmesser an den insgesamt 778 Figuren aus Lindenholz, die in dieser 18 Meter langen, 58 Quadratmeter großen Krippe zu sehen sind. "Es handelt sich um die größte orientalische Krippe Europas, vielleicht sogar der Welt", sagt Susanne Brandtner, Obfrau des Christkindler Krippenvereins.

Ob die Pöttmesser-Krippe dies nach wie vor ist, sei dahingestellt. Fakt ist: Wer vor ihr steht, kommt aus dem Staunen kaum heraus. Detailverliebt sind von der Geburt Jesu in einer Felsengrotte, der Verkündigung mit den Hirten über die Heiligen Drei Könige mit ihrem Gefolge und einem Beduinenmarkt bis hin zur Stadt Bethlehem zahlreiche Szenen dargestellt. Die 15 bis 30 Zentimeter großen Figuren sind in edle Stoffe, Seide und Brokat, verziert mit Stickereien und Bordüren, gewandet.

Fertigstellung durch Josef Seidl

Pöttmesser, der zuvor schon eine große Krippe, die im schweizerischen Einsiedeln steht, gestaltet hatte, kam im Jahr 1954 auf einer Pilgerreise mit dem damaligen Pfarrer von Christkindl, Alois Hartl in Kontakt. Fünf Jahre vor Pöttmessers Tod, 1972, kaufte Hartl die Krippe und brachte sie, in Kisten verpackt, in die Christkindlstadt. Pfarrer Alois Dinböck kaufte die Pöttmesser-Krippe schließlich mit privatem Geld von Hartl für die Pfarrei Christkindl an.

Erstmals zu sehen war die Pöttmesser-Krippe in der Bibliothek im Schloss Lamberg, danach im Heimathaus und beim Garstner Advent in einem Eisenbahnwaggon. Seit 1999 ist sie in Christkindl ausgestellt. Die Figuren wurden umfassend dafür restauriert und ergänzt. Von Krippenbaumeister Josef Seidl, der wie Pöttmesser die Krippenbauschule in Innsbruck absolviert und später dort auch gelehrt hat, wurde zudem eine neue, der ursprünglichen Größe entsprechende Landschaft angefertigt. Den passenden Hintergrund steuerte Landschaftsmaler Karl Mayrhofer aus Haid bei.

"Für mich ist es immer wieder faszinierend, all diese wunderbaren Einzelheiten dieser Krippe zu bewundern", sagt Brandtner, "absoluter Höhepunkt für mich sind aber die Gesichter der Tiere, vor allem der Kamele, die so unglaublich lebensecht wirken".

Autor Gerald Winterleitner