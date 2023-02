In Amstetten wurden kürzlich zwei Priesteranwärter zu Diakonen geweiht

Mittlerweile ein seltenes Ereignis: Die Gemeinschaft der Salesianer Don Boscos feierte kürzlich eine doppelte Diakonenweihe in der Herz-Jesu-Kirche. Der Wiener „Jugendbischof“ Stephan Turnovszky weihte neben Michal Klucka auch den gebürtigen Nigerianer Bonaventure Ughonu. Die vorangegangene Weihe von Priesteramtskandidaten liegt bereits mehrere Jahrzehnte zurück.

Michal Klucka absolviert seit September ein pastorales Praktikum in Amstetten. Eines seiner Talente ist es, dass er sich Namen und Gesichter leicht merkt und rasch einen Draht zu Jugendlichen findet. Dazu ist er überaus sportlich. Klucka kickt unter anderem für das diözesane „Hochwürden & Co.“-Fußballteam und spielt bei den Amstettner Wölfen Eishockey. Wobei er sich kürzlich die Hand brach. Weiters gilt er als guter Sänger und begeisterter Musiker.

Gott in der Welt der Jungen

Klucka ist vielseitig interessiert, das zeigt sich auch in jenem Fach, in dem er seine Diplomarbeit schreibt. In der Fundamentaltheologie werden grundlegende Fragen zu Gott und zur Welt diskutiert: „Wie kann Gott in der Welt junger Menschen gefunden werden?“

Die Stärken, Gaben und Talente junger Menschen zu suchen und zu fördern – das ist das Ziel des Salesianers Don Boscos. Das hat ihn auch begeistert, als er nach seinem Umzug aus Bratislava mit zwölf Jahren nach Wien den tschechischen Salesianer Jan Horak kennengelernt hat. Pater Jan hat den Jugendlichen immer wieder gesagt: „Ihr seid super!“ Der Priester hat immer das Gute in den Jugendlichen gesucht: ein Grundsatz der Pädagogik Don Boscos (1815 bis 1888), der auch Patron der Jugend ist.

Klucka studierte Mathematik und Religionspädagogik. Nach und nach fand er dabei seine Berufung, sodass er 2011 in das Don-Bosco-Haus in Wien zog und sich somit dem Orden anschloss. 2013 legte er die Erste Profess ab. Es folgten ereignisreiche Jahre: Praktika in Fulpmes und in Ghana als Erzieher und Lehrer sowie eine theaterpädagogische Ausbildung.

Gebet als Fundament

„Unser Kloster ist dort, wo die jungen Menschen sind“, sagt der frisch gebackene Diakon. Etwa im Don-Bosco-Jugendzentrum in Amstetten oder bei den Firmkandidaten. Für ihn ist das Gebet das Fundament seines Lebens, gleichzeitig ist es ihm wichtig, mitten unter den Menschen zu leben. Dieser salesianische Lebensweg „erfüllt mich“, so der 37-Jährige.

Der zweitgrößten Orden der katholischen Kirche, die Salesianer Don Boscos, ist weltweit in der Jugendpastoral engagiert. Laut Ordensangaben sind aktuell 14.000 Salesianer in 134 Ländern aktiv und setzen sich im Sinne ihres Gründers in Jugend- und Ausbildungszentren, Schulen und Universitäten sowie in der Pfarrseelsorge für Kinder und Jugendliche am Rande der Gesellschaft ein. In Österreich sind die Salesianer Träger unter anderem des Don-Bosco-Sozialwerks, das sich der Unterbringung minderjähriger Schutzsuchender, dem Bildungsprojekt AMOS sowie dem Betrieb von drei offenen Jugendzentren verschrieben hat. Weiters koordiniert der Orden gemeinsam mit dem Hilfswerk „Jugend Eine Welt“ auch die Tätigkeit des Vereins „Volontariat bewegt“, der freiwillige Jugendliche zu Einsätzen in viele Länder des Globalen Südens entsendet. Die Don Bosco Mission Austria unterstützt darüber hinaus Salesianerprojekte auf der ganzen Welt.

