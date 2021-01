In den Steyrer Altenheimen ließen sich 80 Prozent impfen

Eine zufriedene Bilanz zieht Gesundheitsstadtrat Michael Schodermayr nach dem ersten Durchgang der Corona-Schutzimpfungen in den drei Steyrer Alten- und Pflegeheimen Tabor, Münichholz und Ennsleite. Von den rund 360 darin wohnenden Senioren wurden knapp 80 Prozent geimpft, sagt Schodermayr: „Einzig am Tabor war der Wert geringer, allerdings hatten wir dort auch 16 an Corona erkrankte Bewohner.“ Zudem hätten sich auch mehr als 50 Prozent des Personals in den Heimen der Corona-Schutzimpfung unterzogen.

Der zweite Teilimpfungsdurchgang in den drei Steyrer Alten- und Pflegeheimen geht bis Mitte Februar über die Bühne.

Steyr wartet auf neuen Impfstoff

Seit Donnerstag werden in Steyr wie berichtet erstmals auch nicht in Heimen lebende über 80-Jährige geimpft. Die ersten 210 Dosen wurden laut Schodermayr bereits verimpft, weitere 210 Steyrer werden in zwei Tagen, am Donnerstag, 28. Jänner, geimpft: „Wir warten sehnlichst auf weiteren Impfstoff. Wir haben in der Stadt Kapazitäten geschaffen, dass wir ein Vielfaches der verfügbaren Dosen verimpfen könnten.“ Es sei aber nur schwer zu durchschauen, wann Impf-Nachschub geliefert werde.

Anfrage der Neos

In Steyr kursierenden Vorwürfen, wonach am vergangenen Donnerstag auch Nicht-Steyrer, Magistratsbedienstete und Angehörige einen Teil der Covid-Impfungen erhalten hätten, widerspricht Schodermayr: „Ich war einer der vier impfenden Ärzte, das hätte ich mitbekommen.“ All jene nicht verwendeten Impfdosen würden umgehend ans Steyrer Klinikum weitergeleitet werden.

Ungeachtet dessen will Neos-Gemeinderat Pit Freisais mögliche Ungereimtheiten im Zuge der Impfungen geklärt haben. Er bereitet daher für die kommende Gemeinderatssitzung eine Anfrage an Bürgermeister Gerald Hackl vor.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at