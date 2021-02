"Es muss dargelegt werden, warum jemand auf einer Impfliste gestanden ist", sagt Bürgermeister Gerald Hackl (SP), "der innere Dienst wird alles prüfen. Aber es ärgert und stört mich, dass es überhaupt zu derartigen Vorwürfen kommen kann." Steyrs Stadtchef macht nun klar Schiff, nachdem Neos-Gemeinderat Pit Freisais eine Anfrage an den Gemeinderat angekündigt und dabei mögliche Unregelmäßigkeiten und Vordränglereien bei den Impfungen in den drei Alten- und Pflegeheimen der Stadt am Tabor publik