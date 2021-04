Impfstraße im Stadttheater in Betrieb

Mehr als 12.200 Antigen-Tests wurden vom Roten Kreuz an zwei Corona-Schnelltest-Standorten im Bezirk – im Turnsaal der Mittelschule Weyer sowie im alten Lagerhaus in Waldneukirchen – seit 25. Jänner durchgeführt. Künftig werden diese von einem privaten Unternehmen und Apotheken angeboten. PCR-Testungen werden weiterhin wie gewohnt durch das Rote Kreuz am Standort in Waldneukirchen im Auftrag der Gesundheitsbehörde durchgeführt.

Bereits seit 26. März betreibt das Rote Kreuz Steyr-Land die Impfstraße im Stadttheater Bad Hall. Hier werden alle Personen geimpft, die sich für die Corona-Schutzimpfung angemeldet haben. "In der Impfstraße stehen wir in gewohnt hoher Qualität für die Bevölkerung zur Verfügung und betreuen die zu impfenden Personen von der Anmeldung bis zur Impfung", sagt Stephan Schönberger, der Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes Steyr-Land.

Unter www.oesterreich-impft.at gibt es alle Informationen zur Impfung, auch die Anmeldung ist hier möglich. "Alle, die sich impfen lassen möchten, sollen sich schon heute anmelden, um auf die Vormerklisten zu kommen", sagt der Bezirksrettungskommandant. Um schnell durch die Impfstraße zu kommen, wird empfohlen, den Anmeldebogen gleich ausgefüllt zur Impfstraße mitzunehmen. Anmeldungen für die Corona-Schnelltests sind weiterhin möglich unter www.oesterreich-testet.at