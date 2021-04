Impfstraße: Das Rote Kreuz bittet um Termintreue

Um lange Wartezeiten an der Impfstraße am Standort des Stadttheaters Bad Hall zu vermeiden, bittet das Rote Kreuz darum, dass die von der Gesundheitsbehörde vergebenen Termine zur Impfung eingehalten werden und die zu impfenden Personen erst zu diesem vorgegebenen Zeitpunkt zur Impfung erscheinen. "So lassen sich lange Staus vor der Impfstraße vermeiden und die Wartezeiten werden wesentlich verkürzt", sagt Bezirksrettungskommandant Stephan Schönberger.

Bereits jetzt können sich alle Personen unter www.oesterreich-impft.at zur Corona-Schutzimpfung anmelden oder Informationen zu dieser einholen.

