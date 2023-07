Impfgegnerin für Leugnung des Holocausts auf Facebook zu 960 Euro Strafe verurteilt

Die 58-jährige Krankenpflegerin und fünffache Mutter Anna M., die in Altersteilzeit in einem Altenheim im Bezirk Steyr-Land jobbt, hat etwas mit Peter Ganz gemeinsam. Der 66-jährige Rentner aus Deutschland, der als unbescholtener Bürger dem Rechtsstaat noch nicht aufgefallen war und gerne in Plastik eingeschweißte Schautafeln über Schaudermärchen von angeblich Tausenden Impfschäden auf Wäscheleinen hängt, wurde vom Amtsgericht in Landsberg wegen Volksverhetzung zu 900 Euro Geldbuße verdonnert.