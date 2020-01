Woran Margarete Zauner (Name geändert) aus Linz gestorben ist, weiß kein Mensch. Der praktische Arzt Holger Grassner aus Hinterstoder fand die Leiche der 67-jährigen Frau, nachdem er am Vormittag zu Hilfe gerufen wurde, auf dem Beifahrersitz eines Autos, das auf dem Pannenstreifen der Pyhrnautobahn 500 Meter nach der Raststation Sankt Pankraz parkte. An dem Fall ist an und für sich nichts Seltsames gewesen, dass man damit die Staatsanwaltschaft befassen müsste.