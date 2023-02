Im Volleyball-Play-off trifft Amstetten nun auf Ried

Auf Rang vier beendete der VCA Amstetten den Grunddurchgang der Volleyball-Bundesliga. Zum Abschluss feierten die Mostviertler einen 3:2 (14, -24, -23, 21, 13)-Erfolg gegen UVC Graz.

"Es war eine schwierige Geburt, aber uns ist es gelungen, Vierter zu werden", sagte VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach der engen Partie gegen den Österreichischen Meister des Jahres 2021: "Es war eines unserer Saisonziele, unter die besten vier im Grunddurchgang zu kommen. Das haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen."

Im Play-off trifft der VCA nun auf Ried. Im ersten Spiel haben die Innviertler das Heimrecht, die weiteren Spiele der "best of three"-Viertelfinalserie finden dann in Amstetten statt. "Bis es losgeht, haben wir jetzt zwei Wochen Zeit, die wir effektiv nützen werden, um die Mannschaft auf das Play-off vorzubereiten", sagt Henschke. Er sei mit vielem, was er gegen Graz gesehen habe, nicht zufrieden gewesen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper