Ein markanter Leuchtturm zieht die Blicke in der winterlichen Dunkelheit weit über das Flachland bei Sierning hinaus an sich. Des Rätsels Lösung der rot-gelben Lichtpunkte am nächtlichen Horizont ist das Bohrloch "E 202" der RAG (ehemals Rohöl-Aufsuchungs AG). Österreichs größtes Gasspeicherunternehmen im Mehrheitsbesitz des niederösterreichischen Energieversorgers EVN hat auf einem Feld vor dem Dorf Wallern das Gestänge für eine weitere Exploration aufgerichtet.