Im Steyrer Schlosspark waren die Kinder die Stars

An die 1000 Zuschauer, meist Eltern, Geschwister und Freunde der jungen Sportbegeisterten, boten bei strahlendem Sonnenschein die perfekte Kulisse. "Alle 14 Läufe liefen verletzungsfrei ab, 270 Kinder kamen letztendlich in die Wertung und erhielten ihre Finishermedaille", sagt LAC-Obmann Fritz Steinparz. "Mein Dank gilt auch jenen 40 Helfern, die dieses Lauffest in dieser Qualität erst ermöglicht haben." Und auch das nächste Lauffest, der Steyrer Stadtlauf am Sonntag, 25. Juni, wirft bereits seine Schatten voraus. Ergebnisse des Schlossparklaufs und Anmeldung für den Steyrer Stadtlauf unter www.lac-amateure.at

