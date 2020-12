Im Steyrer Handel hat das Christkind ein Monopol

Vergangenes Jahr um diese Jahreszeit kannte sich das Management des damals nagelneuen Einkaufszentrums "Hey! Steyr" bei den Gepflogenheiten in der Stadt noch nicht richtig aus. Also brachte im Advent wie an allen anderen Geschäftsstandorten der rauschbärtige Weihnachtsmann mit seinem "Ho, Ho, Ho" die Passanten in Kauf- und Festtagslaune. "Da war uns auch noch nicht voll bewusst, was das bedeutet, dass hier das Christkind zu Hause ist", sagt Stefan Rutter vom Eigentümer des Kaufparks, der Rutter-Gruppe, "das war natürlich ein Fauxpas von uns."

Auch Tourismusobfrau Eva Pötzl bat die EKZ-Betreiber, die Werbelinie in Zukunft zu überdenken und Santa Claus samt seinen Rentieren an den Polarkreis heimzuschicken.

Die Centerleitung beherzigte die Ratschläge, einhellig dem Christkind als Kernfigur der Vorweihnachtszeit und als Werbeträger gegenüber dem beleibten Zipfelmützenträger und Rauschebart den Vorzug zu geben. Die Plakate schmücken heuer die sanften Gesichtszüge eines Kindes und von Engelsfiguren. "Wir haben auch bewusst sanfte Sujets bevorzugt, anstatt während der sonstigen Corona-Einschränkungen mit großen Lärm und Radau den Preishammer zu schwingen." Die Werbelinie "Freue dich, Christkind kommt bald" fand bei den Konsumenten großen Anklang, was Rutter natürlich sehr freute: "Wir haben das aus einem eigenen Bedürfnis gemacht. Es ist wunderschön, dass es eine Stadt gibt, wo das Christkind zuHause ist. Da wollen wir nicht ausscheren."

Im Gegenteil. An zwei Adventsamstagen, an denen der Lockdown gelockert worden war, hatte das Steyrer Christkindl, in dessen Sternenkostüm im Nebenberuf derzeit drei Studentinnen für den Tourismusverband schlüpfen, dem "Hey! Steyr" einen Besuch abgestattet und an die Kinder Süßigkeiten verteilt. Auch Briefe an das Christkind, in denen Kinder ihre Wünsche für die Bescherung am Heiligen Abend schreiben, wurden in einer Box gesammelt und zur Stempelung in das Weihnachtspostamt Christkindl gebracht.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at